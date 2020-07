La culture lausannoise riposte – Humour, musique et cinéma prennent quartier à Montbenon tout l’été Dix institutions ont dévoilé vendredi leur programme estival mis en commun. Réparties sur cinq week-ends du 17 juillet au 15 août, les manifestations gratuites se partageront trois scènes intérieures comme extérieures. Alexandre Caporal

Les humoristes Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat donneront chacun une carte blanche pour renouer avec la scène. Le Jokers Comedy Club retrouve peu à peu le sourire. CREDIT: Laura Gilli et Louise Rossier Le Festival Cinémas d’Afrique projettera en plein air la comédie égyptienne «Sawah». Un DJ du Caire débarque en Europe et se fait prendre pour un immigré clandestin DR Les concerts à l’aube de Thelonica auront bien lieu au bord du lac. Premier réveil en musique le 19juillet avec la chanteuse de jazz Elina Duni et le guitariste Rob Luft Blerta Kambo 1 / 3

La ville de Lausanne l’annonçait il y a une dizaine de jours. Face à la pluie d’annulations des manifestations de l’été, la plateforme CultureDebout entend répondre par une vague inédite d’événements compatibles avec les conditions sanitaires en vigueur. À Montbenon, les traditionnelles Garden-Parties auront un nouveau visage. Sous le nom bien choisi de RIPOSTE, une dizaine d’institutions culturelles ont façonné en un temps record un programme gratuit mêlant musique, cinéma, humour et autres performances artistiques du 17 juillet au 15 août. L’intégralité de son contenu a été dévoilée vendredi.

Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat retrouveront notamment la scène et leur public, l’OCL donnera plusieurs représentations, le chef-d’œuvre de Spike Lee «Do The Right Thing» sera projeté en plein air tout comme d’autres films sélectionnés par les Toiles de Milan ou les Bobines de Valency. Tandis que JazzOnze+, la Fête de la musique, l’EJMA et d’autres proposeront un florilège de concerts entre jazz et musiques actuelles. Sur cinq week-ends, les «riposteurs» se partageront les trois espaces de fête, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’esplanade de Montbenon.

Tout ficeler en deux semaines

«On ne pouvait pas rester les bras croisés», lance Sam Genet, coordinatrice générale du Festival Cinémas d’Afrique. C’est à travers des réunions Zoom avec différents acteurs culturels que le projet est né. «Il y avait cette envie d’unir nos forces et nos programmes pour que Lausanne ne reste pas sans culture durant l’été. Nous avons tout ficelé en deux semaines!» Le festival, qui devait fêter sa 15e édition cette année, ne retrouvera pas pour autant son ADN, à savoir des rencontres entre des cinéastes africains et le public suisse romand. Avec trois projections à Montbenon cet été puis deux autres à Pully ou La Tour-de-Peilz, il assure au moins une visibilité à des films de ce continent et peut faire vivre l’émotion du cinéma.

Du côté du Jokers Comedy Club, RIPOSTE ne permettra pas à ses humoristes de retrouver leurs tournées tombées à l’eau. Ni leur manque à gagner qui se chiffre pour certains à 60% de leur budget annuel. Mais il redonne progressivement le sourire aux artistes comme au public. «On nous rend notre terrain d’expression, la Municipalité a fait au mieux pour nous donner de l’espace, se réjouit son producteur Sébastien Corthésy. C’est un début de pansement, on a un scratch sur deux!» En plus des cartes blanches de Thomas Wiesel ou Nathanaël Rochat, Jokers prévoit une soirée surprise entre humour et magie.

Les notes de musique, elles, résonneront au-delà de Montbenon. D’abord annulés, les concerts à l’aube et au bord du lac organisés par Thelonica auront finalement bien lieu. Chaque dimanche, à six heures du matin, le jazz réveillera la Jetée de la Compagnie. «Il y a eu beaucoup d’allers-retours et d’hésitations. Quel bonheur, au final, de pouvoir proposer notre programme, surtout pour les artistes, explique Chantal Bellon, membre de l’association. Nous espérons juste que nous pourrons aller au bout.»