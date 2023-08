Hydrogène naturel – Il y aurait une source d’énergie propre sous les montagnes Le géologue Eric Gaucher a trouvé des suintements d’un gaz très énergétique, notamment en Valais. Voici comment cette énergie pourrait être exploitée. Jocelyn Rochat

Vue du hameau de la Giette, au-dessus des Haudères, dans le val d’Hérens à 1770 mètres d’altitude. 24 HEURES/CHANTAL DERVEY

Il n’y a pas si longtemps, en 2015, l’hydrogène blanc était une théorie contestée. Désormais, la course à cette nouvelle énergie propre passe par la Suisse. Le but de ces recherches, c’est de savoir s’il y a des réserves importantes sous les montagnes. Dans les années qui viennent, on pourrait découvrir des poches de ce gaz en sous-sol, voire des «usines naturelles» qui produisent des quantités d’hydrogène en profondeur.