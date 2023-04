CONCOURS | 28 billets à gagner – Hyper Ouest Festival 24 heures vous offre 28 billets pour Hyper Ouest Festival, le nouveau festival pluridisciplinaire de l’Ouest lausannois.

Hyper Ouest Festival Jacob + Abdallah

Le samedi 29 avril

3x2 places pour «Première Brique», aux Tuileries Fribourg-Lausanne, route du Bois-Genoud 10, 1023 Crissier

Bruit, fumée, poussière, chaleur intense, s’élèvent au-dessus de la tuilerie et attisent la curiosité. Que se passe-t-il derrière ces murs? Entre la glaisière et le chantier, quels procédés célèbrent sans relâche le miracle de la transformation, du façonnage par l’homme de la matière première? Le festival Hyper Ouest vous ouvre les portes de ce lieu comme on ouvre les portes d’une antre secrète, en y insufflant sa touche artistique; un voyage initiatique entre terre et rêves, au cœur de l’alchimie, au cœur d’un quartier en devenir. Concassage, broyage, et façonnage de la glaise se feront les échos provisoires de performances inédites, imaginées par la Cie Moost et Marc Oosterhoff. Subtiles d’équilibre entre danse, théâtre et cirque, ces diverses propositions, engageant également la participation de «La Ruche», illumineront cette traversée, moment privilégié tissé sur le fil enjoué de la métamorphose.

Concept: Collectif 46

Performances: Cie Moost

Intervenants: La Ruche

3x2 places pour «The Young Gods Play Terry Riley In C», Salle de spectacles, rue de Lausanne 37, 1020 Renens

Franz Treichler, Cesare Pizzi et Bernard Trontin sont de retour pour interpréter l’œuvre iconique du pionnier américain de la musique minimaliste écrite en 1964! Plus de 60 ans plus tard, In C reste une pièce ultra-moderne et un merveilleux terrain de jeu pour les Young Gods.

Jouer cette œuvre est une aventure à la recherche d’une nouvelle grammaire sonore faite de longues boucles entrelacées pour les 3 membres des Young Gods. La boucle agit comme principe fondateur, comme structure mais aussi comme espace de liberté et d’interprétation. Terry Riley et les Young Gods ont chacun à leur manière révolutionné la musique et un dialogue fascinant naît de cette rencontre. 53 thèmes à jouer en boucle pour un résultat toujours différent selon les interprètes et les occasions. Les Young Gods y injectent leur génie et leur goût de l’expérimentation dans une version où ordinateurs, guitares et percussions se côtoient et se répondent. Le squelette de l’œuvre s’articule autour d’une pulsation et de surgissement de strates sonores entêtantes qui se superposent.



Le samedi 6 mai

3x2 places pour «Arnaud Rebotini live» + «Gino Ritmo & Ricci Verace + Citron Citron», O’Chap, avenue du Chablais 18, 1008 Prilly

Le pionnier de la techno française pose ses platines à Hyper Ouest! Arnaud Rebotini enflammera la scène avec un set sombre et obsédant dont lui seul à le secret.

Bluesman majeur du monde de la techno, grand compositeur pour le cinéma (120 Battements par minute, notamment), Arnaud Rebotini est un producteur de musique électronique décloisonnée qu’il traduit sur scène grâce à ses multiples claviers analogiques et boîtes à rythmes. Le Johnny Cash de l’électro est de retour sur scène avec ses compositions marquantes et des nouveaux titres plus énervés les uns que les autres. Avec son look de mafieux dandy, Arnaud Rebotini aime multiplier les casquettes : producteur, chanteur, DJ, scénographe ou encore digger! A la recherche de la pureté musicale, il calibre ses shows au millimètre avec une intensité sans égal!

Coproduction: Le Romandie

5x2 places pour «Les Machines de Thévenaz Leduc», chemin de la Motte 5, 1024 Ecublens

Ici tout est grand, monumental même; Le site de Thévenaz-Leduc recycle plus de 500 000 tonnes de déchets (métaux, appareils ménagers, véhicules, etc) et matières recyclables ou valorisables par année. Ce que nous mettons au rebut se trouve ici pêle-mêle: mur de papiers compactés prêts à recycler, formidables entrelacs de corps métalliques hérissés de carcasses. De ce monde obsolète à l’odeur ferrugineuse nous ferons éclore un spectacle singulier où installations lumineuses, ballets de pinces aux silhouettes élancées, acrobaties circassiennes et vrombissements sonores réanimeront ces vestiges assoupis sous l’égide du phénix: magie, lumière, stupéfaction, renaître de ses cendres, parce qu’à la fin d’un cycle, il y a le début d’un cycle. Un autre. Le suivant.

Concept: Collectif 46

Texte: Antoine Jaccoud

Artistes de cirque: O’Chap

Informations complémentaires: www.hyperouest.ch

Participez gratuitement, jusqu’au lundi 10 avril 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: