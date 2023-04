Retour sur le premier week-end – Hyper Ouest réveille l’Ouest lausannois et… une polémique Le festival qui fait du territoire urbain et industriel son terrain de jeu est sur orbite. Mais le collectif Jean Dutoit dénonce l’occupation des halles Veillon. Gérald Cordonier

Avec sa performance «La première brique», la Cie Moost a investi les Tuileries Fribourg&Lausanne S. A., à Crissier. Les circassiens ont exécuté leurs numéros aux quatre coins de l’usine, au milieu des machines, robots et ouvriers en action. MAXIME GENOUD

Démarrage en douceur pour Hyper Ouest, le nouveau festival qui, jusqu’au 7 mai, déroule une quarantaine de propositions artistiques du côté de l’Ouest lausannois. La manifestation doit encore se faire un nom et cela s’est ressenti avec le remplissage parfois moyen de certains rendez-vous, surtout les plus gourmands en public ou les plus pointus sur l’échelle contemporaine.