Le coup de fourchette – I primi de l’Italie dans la cuisine de la Demi-Lune Faisant aussi bar à vins, salon de thé, dépôt de pain, le restaurant de Chardonne séduit par sa cuisine méditerranéenne. Stéphanie Arboit

Philippe Verdan entre restaurant et terrasse.. Chantal Dervey

La vitrine de la Demi-Lune, à Chardonne, annonce «restaurant, bar à vins, salon de thé et dépôt de pain». Depuis un an, à la place de l’ancien tea-room, un véritable et délicieux restaurant déploie ses charmes. Un large et long balcon a été ajouté, offrant une terrasse avec vue sur le lac à couper le souffle.