Meurtre de Sophie Toscan du Plantier – Ian Bailey va pouvoir rester libre en Irlande Condamné en mai 2019 à 25 ans de prison pour le mettre de Sophie Toscan du Plantier, le journaliste indépendant de 63 ans ne sera pas extradé.

AFP

Malgré sa condamnation en France à 25 ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le britannique Ian Bailey va pouvoir continuer sauf coup de théâtre à vivre libre en Irlande, l’État ayant décidé ne pas contester le rejet de son extradition.

Condamné le 31 mai 2019 en son absence par la Cour d’assises de Paris Ian Bailey, journaliste indépendant de 63 ans, a toujours clamé son innocence du meurtre de la productrice de 39 ans.

Le corps de la victime, épouse du producteur de films Daniel Toscan du Plantier, décédé en 2003, avait été découvert au matin du 23 décembre 1996 par une voisine, en contrebas de sa maison isolée de Schull, sur la côte sud-ouest de l’Irlande.

Triple refus

Le 12 octobre dernier, la justice irlandaise a refusé pour la troisième fois la demande des autorités françaises d’extrader Ian Bailey, visé par un mandat d’arrêt. Comme lors des deux premiers refus, la Haute Cour de Dublin a notamment invoqué l’absence de réciprocité en la matière.

Le juge avait fixé un délai de deux semaines pour un éventuel appel contre cette décision, mais selon l’avocat de Ian Bailey, Frank Buttimer, le conseil de l’État irlandais, qui agit pour la France dans le cadre de cette procédure, a fait savoir à la Haute Cour de Dublin qu’il n’entendait pas contester la décision.

«Sauf événement extraordinaire, c’est la fin du cauchemar de l’extradition» pour Ian Bailey, a déclaré mardi à l’AFP son avocat, évoquant le «soulagement énorme» de son client.

«Le meurtrier a un nom»

Jugé et condamné en son absence à Paris selon la procédure du «défaut criminel», Ian Bailey ne pouvait pas faire appel du verdict. Mais en cas d’extradition, s’il se constituait prisonnier ou était arrêté en France, il aurait droit à un nouveau procès.

La famille de Sophie Toscan du Plantier «n’est absolument pas étonnée de constater que la justice irlandaise n’a pas envie de se dédire», a déclaré à l’AFP Me Marie Dosé, l’une des avocats de la famille de la victime. Elle «en prend acte, mais rappelle avec force que le meurtrier de Sophie Toscan du Plantier a un nom et a été lourdement condamné par la justice française», a-t-elle insisté.

Selon son confrère Me Laurent Pettiti, surpris que l’État ne fasse pas appel alors qu’il avait demandé l’exécution du mandat d’arrêt, «la question est de savoir si malgré tout la Cour suprême ne peut s’autosaisir».

Enquête «complètement biaisée»

Très vite suspecté par la police irlandaise, Ian Bailey avait été placé deux fois en garde à vue en 1997 et 1998, mais jamais poursuivi en Irlande – où il vit toujours – faute de preuves suffisantes.

Surprise chez elle, Sophie Toscan du Plantier avait fui dans la lande et s’était considérablement débattue. Son crâne a été fracassé par une pierre plate et un parpaing.

Police scientifique qui tarde à arriver sur les lieux, témoin clef qui se rétracte: dès le début, l’enquête avait été émaillée de nombreuses difficultés, le procureur irlandais de l’époque la qualifiant même de «complètement biaisée».

En 2014, la famille de la victime avait qualifié cette enquête de «fiasco», dénonçant un «déni de justice».

Pas de preuve scientifique

À l’issue du procès à Paris, la justice française a estimé qu’il existait «des éléments de preuves suffisants» pour condamner Ian Bailey malgré l’absence de preuve scientifique le reliant au crime – le corps de la victime avait été laissé dehors sous une bâche plus d’une journée, dans ce comté où le dernier meurtre remontait à 1922.

Il a «de manière non équivoque, auprès de trois témoins, déclaré être l’auteur du crime», avait relevé la Cour d’assises. Ian Bailey a été vu porteur «d’égratignures significatives» sur les avant-bras, le dos des mains et le front, similaires à celles retrouvées sur le corps de la victime et pouvant correspondre à des épines de ronces.

Le Britannique les a toujours imputées à la découpe d’un arbre de Noël et de dindes le 22 décembre, mais plusieurs témoins ont affirmé qu’il n’avait pas ces griffures dans la soirée, alors qu’il jouait du tambour traditionnel dans un pub, manches relevées.

AFP/NXP