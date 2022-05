Droits civiques et handicap – «Ici, on répond à nos questions comme à des citoyens» Le Bla-Bla Vote, un espace de débat conçu pour sensibiliser les résidents d’Eben-Hézer à leurs droits politiques, est organisé avant chaque scrutin. Reportage. Alice Caspary

Chailly, à Lausanne, le 8 mai 2022. La maison de quartier organise un Bla-Bla Vote pour permettre aux résidents d'Eben Hézer de se faire une opinion sur les sujets de la prochaine votation populaire. Chantal Dervey

Il est 14 h à la Maison de quartier de Chailly, ce dimanche 8 mai. Fond sonore pop-jazz en attendant la séance. Au menu du jour, la votation populaire du 15 mai et ses trois objets: la modification de la loi sur le cinéma, celle de la loi sur la transplantation, et la reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes (Frontex).