Carnet noir – Icône sixties et voix d’or, Ronnie Spector n’est plus L’immense chanteuse, ex-figure de proue des Ronettes et épouse de Phil Spector, vient de décéder à l’âge de 78 ans. Amy Winehouse, Lennon et Springsteen étaient fans. Hommage. Jérôme Estebe

Ronnie en 1971, encore sous le joug de son tyran d’époux. DR

Au chapitre des grandes chanteuses soul des sixties, la littérature cite volontiers Etta James, Aretha Franklin, voire Tina Turner. La littérature oublie Ronnie Spector, dont la voix à la fois juvénile et fêlée, fraîche et puissante, a sa place au club des timbres les plus galvanisants de l’histoire de la musique noire. Ancienne figure de proue des Ronettes et ex-épouse du terrible Phil Spector, la dame vient de s’éteindre à l’âge de 78 ans des suites d’un cancer. Sa vie pleine de triomphes et de galères, de hasards et d’ardeur, ressemble à un roman.

En vrai, Ronnie s’appelle Veronica Yvette Bennett. Avec sa sœur Estelle et sa cousine Nedra, elles poussent parfois la chansonnette dans la salle à manger familiale. Nous sommes à New York, à l’aube des années 50. Les gamines ont une douzaine d’années. La grand-mère baptise le trio les Dolly Sisters, bientôt renommées Ronettes par la maman.

Les Ronettes en 1966. DR

Les filles soignent leur style. Jupes brèves et ajustées. Chignons télescopiques. Yeux bridés à l’eye-liner. Voilà qui tranche avec le look popote des girls bands d’alors. Elles enchaînent les engagements modestes puis signent un petit contrat discographique. Sans succès. Un beau jour, le producteur Phil Spector, qui est déjà une star, tombe sur elles. Par hasard, dit la légende, suite à un faux numéro de téléphone. Spector adore. Et les prend sous sa coupe.

Après deux mois de boulot pharaonique en studio sort, le 12 octobre 1963, «Be My Baby», bombe d’énergie et d’émotion, qui se retrouve illico numéro 1, sur toutes les lèvres et les ondes. D’autres tubes, tout aussi exaltants, suivent. Les Ronettes, adulées, sont à leur sommet.

La fin du mari tyrannique Abo Nécrologie Phil Spector, producteur de légende, est mort en prison Le hic, c’est Spector. Il a épousé Ronnie et se montre d’une jalousie psychotique. Le groupe doit partir en tournée avec les Beatles. Le producteur interdit le voyage à son épouse. L’enferme dans son manoir de 23 pièces. La menace de mort. Lui offre des cadeaux inouïs et idiots: un bowling installé en une nuit, un bureau de tabac dans le jardin pour éviter qu’elle sorte, deux enfants adoptifs pour Noël… Pieds nus sans un sou Un beau jour de 1972, Ronnie s’enfuit. Pieds nus et sans un sou. Elle divorce puis tente de relancer sa carrière. Mais l’influant Spector sabote toutes ses tentatives. Fauchée, meurtrie, elle se démène en vain. C’est grâce à des fans fidèles et dorés – au hasard, Lennon, Springsteen, Joe Ramone, Amy Winehouse – qu’elle retrouvera épisodiquement le devant de la scène durant les décennies suivantes, sans jamais renouer avec sa gloire passée. Pas de doute pourtant: la pop culture vient de perdre l’une de ses étoiles.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.