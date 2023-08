Idiotismes gastronomiques – La fin des haricots Un tas d’expressions détournent des aliments. Jérôme Estebe

Les flageolets cumulent plusieurs bienfaits! Getty Images/iStockphoto

Elle est saugrenue, cette expression-là. Que vient faire une humble légumineuse dans un désastre annoncé? Car, ne nous y trompons pas, la fin des haricots augure bien le pire. L’irrémédiable. L’échec et le néant. C’est la phrase qu’aurait pu geindre Napoléon à Trafalgar, Vercingétorix à Alésia ou Didier Deschamps, une minute avant la fin d’un certain match en 2020 entre la France et la Nati.