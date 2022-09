US Open – Iga Swiatek est la nouvelle reine de New York À 21 ans, la Polonaise a remporté samedi son premier US Open, en dominant en finale Ons Jabeur 6-2 7-6 (7/5). C’est déjà son troisième sacre en Grand Chelem. Jérémy Santallo

La tournée américaine avait mal commencé pour Iga Swiatek, avec deux éliminations en 8es de finale à Toronto et Cincinnati. Mais elle se termine de la plus belle des manières, pour elle. Getty Images

D’abord beaucoup trop forte puis contestée par Ons Jabeur (WTA 5), finaliste du dernier Wimbledon, Iga Swiatek, incontestable No 1 mondiale, est bien la nouvelle reine de New York. À 21 ans, la Polonaise s’est offert samedi son troisième titre en Grand Chelem – après Roland-Garros cette année et en 2020 – en s’imposant en finale de l’US Open 6-2 7-6 (7/5) en 1 h 50’.

Impressionnante de régularité sur sa première balle de service (90% dans le 1er set), très adroite à la volée au filet (8/9), trop rapide sur sa ligne de fond de court pour toujours faire jouer le coup supplémentaire à Jabeur, Swiatek a «marché» sur la première manche. Elle avait pourtant lâché sa mise en jeu à 3-1, rouée de coups gagnants (4) par la Tunisienne, tout à coup en feu dans ses frappes le long des lignes. Le problème contre Swiatek, c’est qu’il faut quasi évoluer dans cette «zone» pendant tout un match pour espérer la battre – Alizé Cornet à Church Road. Ou alors attendre une éventuelle baisse de régime.

Jabeur, le bras qui tremble

Celle-ci est intervenue au milieu du deuxième set. Menée 0-3 15-40, Jabeur a sauvé trois balles de double break qui ressemblaient furieusement à des balles de match. Un peu abandonnée par sa première balle de service, Swiatek a commencé à commettre quelques fautes et les débats se sont équilibrés (4-4). Sur le jeu suivant, la Tunisienne a eu toutes les cartes en mains pour envoyer une enceinte du Arthur Ashe – qui ne demandait que ça – dans une troisième manche décisive. Mais la Tunisienne a galvaudé trois balles de break, sur trois erreurs directes (deux attaques et un slice de revers dans le filet)…

Jabeur venait de laisser passer sa chance. Elle aurait pu se procurer une balle de second set à 5-5 dans le tie-break mais son bras a tremblé au moment d’expédier un coup droit. Le suivant fut aussi trop long et Swiatek en est tombée à la renverse. La Polonaise devient ainsi la première joueuse à remporter deux Grand Chelem la même année depuis Angelique Kerber (2016). Et consolide un peu plus son statut de patronne du circuit.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.