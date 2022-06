Tennis – Iga Swiatek remporte son deuxième Roland-Garros La Polonaise, No 1 mondiale, a battu en deux manches l’Américaine Cori Gauff, samedi en finale à Paris.

Iga Swiatek a aligné une 35e victoire consécutive sur le circuit, en remportant le trophée à Roland-Garros. AFP

La No 1 mondiale polonaise Iga Swiatek s’est offert samedi, quatre jours après avoir fêté son 21e anniversaire, un deuxième titre à Roland-Garros en balayant en finale l’Américaine Cori Gauff (23e), 6-1, 6-3 en 1 heure 08.

Swiatek a conclu sur un retour de service trop long de Gauff, alors que le tonnerre commençait à gronder au loin. Tout le match, elle a fait s’abattre la foudre sur le court, dominant une adversaire peut-être dépassée par l’événement, sa toute première finale majeure.

La Polonaise, qui compte désormais à son palmarès deux titres du Grand Chelem après Roland-Garros 2020, a en outre enchaîné une 35e victoire d’affilée et décroché le 9e titre de sa carrière sur le circuit, le 6e d’affilée cette année après Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart et Rome.

Des records

Elle devient en outre la première joueuse multi-titrée à Roland-Garros depuis Serena Williams qui y a gagné son 3e titre en 2015 et la plus jeune joueuse multi-titrée en Grand Chelem depuis Maria Sharapova, qui a remporté son 2e Majeur à l’US Open 2006 âgée de 19 ans.

De son côté, Gauff qui n’avait pas perdu le moindre set du tournoi jusque-là, atteindra lundi son meilleur classement, au 13e rang mondial. Elle aura une nouvelle chance de soulever un trophée à Roland-Garros dimanche en finale du double dames qu’elle joue avec sa compatriote Jessica Pegula contre les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic.

Gauff nerveuse

Vraisemblablement très nerveuse, Gauff a manqué totalement son début de partie: après trois fautes directes et une double faute, elle a cédé d’entrée son jeu de service, puis une nouvelle fois dans un long troisième jeu et s’est retrouvée menée 4-0. L’Américaine a remporté son premier jeu après 23 minutes de match pour 4-1.

Mais Swiatek a eu le temps de s’installer, de mettre en place son jeu et de faire le plein de confiance. Si bien qu’elle a conclu la première manche en reprenant pour la troisième fois la mise en jeu de son adversaire en 32 minutes.

Contre toute attente, c’est Gauff qui a le mieux débuté le second set en réussissant le break pour mener 2-0. Mais Swiatek a remporté les cinq jeux suivants puis a servi pour le match à 5-3. Impériale sur son service, Swiatek n’a concédé – et perdu – qu’une seule balle de break, en début de second set.

Coco Gauff a commis elle trop de fautes directes (23), qui plus est à des moments clés, pour menacer son adversaire.

Les 10 plus longues séries de victoires sur le circuit WTA depuis 1973 Afficher plus 1. Martina Navratilova (USA): 74 victoires de janvier à décembre 1984, battue par Helena Sukova (Tch) (1-6, 6-3, 7-5) en 1/2 finale de l’Open d’Australie

2. Steffi Graf (All): 66 victoires de juin 1989 à mai 1990, battue par Monica Seles (You) (6-4, 6-3) en finale du tournoi de Berlin

3. Navratilova: 58 victoires de juin 1986 à janvier 1987, battue par Hana Mandlikova (Tch) (7-5, 7-6) en finale de l’Open d’Australie

4. Margaret Court (Aus): 57 victoires d’octobre 1972 à février 1973, battue par Billie Jean King (USA) (6-7, 7-6, 6-3) en 1/2 finale du tournoi d’Indianapolis

5. Chris Evert (USA): 55 victoires d’avril à septembre 1974, battue par Evonne Goolagong (Aus) (6-0, 6-7, 6-3) en 1/2 finale de l’US Open

6. Navratilova: 54 victoires de juin 1983 à janvier 1984, battue par Mandlikova (7-6, 3-6, 6-4) en finale du tournoi d’Oakland

7. Graf: 46 victoires de mai à novembre 1988, battue par Pam Shriver (USA) (6-3, 7-6) en 1/2 finale du Masters

8. Graf: 45 victoires de février à juillet 1987, battue par Martina Navratilova (7-5, 6-3) en finale de Wimbledon

9. Evert: 41 victoires d’août 1975 à janvier 1976, battue par Navratilova (6-3, 6-4) en finale du tournoi de Houston

10. Navratilova: 41 victoires d’avril à septembre 1982 battue par Shriver (1-6, 7-6, 6-2) en 1/4 de finale de l’US Open

AFP

