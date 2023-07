Fête nationale – Ignazio Cassis appelle à «nourrir l’élan de 1848» Ce mardi, les 175 ans de la Constitution fédérale sont mis à l’honneur. L’occasion de ne pas «se reposer sur ses lauriers» pour le conseiller fédéral.

«Chacun est appelé à apporter sa contribution, sans crainte des divergences d’opinion, dans le respect de l’autre», rappelle le libéral-radical la veille du 1er août. KEYSTONE/Peter Schneider

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé lundi les Suisses à «ne pas se réfugier dans (leur) zone de confort», mais à faire usage activement de leurs droits. Selon lui, la Confédération «ne peut pas se reposer sur ses lauriers» dans un monde en constante mutation.

La Suisse célèbre cette année les 175 ans de la Constitution fédérale, a rappelé le ministre des Affaires étrangères lors d’une randonnée dans le massif du Gothard avec quelque 160 lecteurs des hebdomadaires L’Illustré et Schweizer Illustrierte.

«Il y a 175 ans, nous avons posé la première pierre de la Suisse moderne et libérale, un modèle de réussite que beaucoup nous envient. Cet élan de 1848, nous devons le nourrir!», a-t-il lancé. «Car si la Constitution garantit nos droits, elle nous donne aussi des responsabilités.»

Actuellement, la Suisse «va bien», a-t-il reconnu. «Mais avec la prospérité et le confort qui en découlent, nous avons tendance à nous réfugier dans notre zone de confort et à attendre que d’autres – voire l’État – s’occupent de nous», a déploré le libéral-radical. «Seulement voilà, dans notre démocratie directe, l’État, c’est nous.»

«Lenteur» suisse

«Chacun est appelé à apporter sa contribution, sans crainte des divergences d’opinion, dans le respect de l’autre. Et toujours en gardant en tête que l’autre peut aussi avoir raison», a souligné le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Telle est l’attitude libérale qui a fait la Suisse.»

À ses yeux, la «lenteur» qui est souvent imputée aux Suisses peut être une sagesse face aux défis actuels: celle de prendre le temps de réfléchir et de ne pas «crier avec les loups».

Et d’appeler à «entretenir l’esprit de nos ancêtres: la volonté d’avancer ensemble et unis dans notre pays, tout en gardant une voie ouverte sur nos voisins et sur le monde».

ATS

