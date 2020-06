Coronavirus – Ignazio Cassis célèbre la réouverture des frontières avec la France Le patron du DFAE a célébré avec le Secrétaire d’Etat français Jean-Baptiste Lemoyne, le rétablissement de la libre circulation entre la France et la Suisse.

Les gestes barrières sont toujours d’actualité entre Jean-Baptiste Lemoyne et Ignazio Cassis, alors qu’Antonio Hodgers (à droite) se tient à l’écart. KEYSTONE

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a achevé vendredi son tour des frontières avec une étape à Thônex-Vallard (GE). Il a célébré, avec le Secrétaire d’Etat français Jean-Baptiste Lemoyne, le rétablissement de la libre circulation entre la France et la Suisse. Une liberté qui avait été durement entravée par l’épidémie de Covid-19.

Le 15 juin, la réouverture totale des points de passage a marqué la fin d’une période difficile, a souligné le chef du DFAE. Le ministre a profité de l’occasion pour remercier la France d’avoir autorisé ses travailleurs frontaliers, notamment le personnel de la santé, de continuer à se rendre en Suisse pendant la crise sanitaire.

«Pour les gens de ma génération, le fait d’avoir été privé d’aller et de venir est quelque chose d’inédit», a relevé Jean-Baptiste Lemoyne. Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a de son côté remercié la Suisse d’avoir accueilli dans ses hôpitaux 52 patients français gravement malades.

«Le front sanitaire passait par la frontière»

Les douaniers et gardes-frontière des deux pays ont été félicités pour leur travail durant la crise. «Le front sanitaire passait par la frontière», a rappelé M.Lemoyne. Il a fallu faire preuve de diplomatie et même parfois de fermeté pour expliquer à ceux qui ne le comprenaient pas que le passage n’était pas possible.

Les habitudes reprennent, a-t-il toutefois ajouté avec satisfaction, en constatant le trafic entre les deux pays, en début d’après-midi. Le président du Conseil d’Etat genevois Antonio Hodgers a insisté, quant à lui, sur le caractère binational du Grand Genève, une métropole où franchir la frontière est un acte quotidien.

Avec son escale à Thônex-Vallard, Ignazio Cassis boucle son tour de Suisse des frontières. Le conseiller fédéral avait participé à deux cérémonies semblables la semaine passée, une à Chiasso (TI) avec son homologue italien et une à Kreuzlingen (TG) avec des représentants de l’Allemagne, de l’Autriche et du Liechtenstein.

( ATS/NXP )