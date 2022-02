Guerre en Ukraine – Ignazio Cassis condamne «fermement» l'attaque russe

Le président de la Confédération Ignazio Cassis a condamné «de la façon la plus ferme» l’entrée des troupes russes en Ukraine et enjoint la Russie «à les retirer immédiatement.» Il a parlé «d’une journée triste comme nous n’en avions plus vu depuis longtemps» et d’une «crise qui concerne tout le continent européen».