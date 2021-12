Succession de Guy Parmelin - Ignazio Cassis élu président de la Confédération pour 2022

Ignazio Cassis présidera la Confédération helvétique pour la première fois en 2022. L’Assemblée fédérale l’a élu mercredi par 156 voix sur 197 bulletins valables. Le PLR tessinois de 60 ans succède à Guy Parmelin.

Karin Keller-Sutter a obtenu 14 voix et Alain Berset 11. Seize autres bulletins ont porté le nom de personnalités diverses. Trente-six étaient blancs et 4 nuls. Le ministre des Affaires étrangères affiche un score plutôt mauvais. Il ne coiffe pas pour autant le bonnet d’âne. C’est Micheline Calmy-Rey qui a réalisé la plus mauvaise élection en 2011 avec 106 voix.