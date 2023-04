Liens renforcés – Ignazio Cassis inaugure l’ambassade de Suisse auprès du Saint-Siège Il est rare qu’un ministre suisse des Affaires étrangères honore une nouvelle antenne diplomatique, comme ce fut le cas ce mercredi dans la Cité du Vatican.

Ignazio Cassis, alors président de la Confédération, avec l’archevêque Paul Richard Gallagher lors de la coupure du ruban symbolique dévoilant la plaque de la nouvelle ambassade à Rome en mai 2022 (photo d’archives). KEYSTONE/Pascal Lauener

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a inauguré mercredi au Vatican l’ambassade de Suisse auprès du Saint-Siège. La représentation, qui s’occupera aussi des relations avec Malte et St-Marin, doit «permettre de poursuivre des buts communs fondamentaux».

Il n’est pas fréquent, a déclaré M. Cassis dans son discours au Saint-Siège, qu’un ministre suisse des Affaires étrangères inaugure une nouvelle ambassade, elle qui compte déjà plus de 170 représentations dans le monde.

Le magistrat a mis en évidence les liens qui unissent la Suisse et le Vatican: l’italien comme langue officielle, la culture et les valeurs chrétiennes, selon le discours transmis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). A cela s’ajoute que depuis plus d’un demi-millénaire, les gardes suisses servent le pape et le Vatican.

M. Cassis effectue depuis mercredi une visite de trois jours en Italie et au Vatican.

ATS

