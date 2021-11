Échec de l’accord-cadre – Ignazio Cassis met en garde contre des renégociations hâtives Le conseiller fédéral estime que la Suisse doit se montrer claire sur ses revendications, mais qu’il ne faut pas non plus sauter des étapes. Le parlement ayant accepté de verser le milliard de cohésion et le pays ne limitant plus l’immigration en provenance de Croatie, la balle serait dans le camp de l’Union européenne.

Pour Ignazio Cassis, il s’agit également de mettre fin à une spirale négative. KEYSTONE/Peter Schneider

La Suisse doit clarifier ses priorités nationales vis-à-vis de l’UE sans pression et cela demande de la patience, estime le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Il assure que la Suisse travaille intensivement pour établir un nouveau dialogue avec l’UE.

«Nous devons d’abord déterminer ce que nous voulons et quel prix nous sommes prêts à payer», indique Ignazio Cassis dans une interview publiée mardi dans la NZZ. Et d’ajouter que ce dont la Suisse a le moins besoin, ce sont des décisions hâtives.

La Confédération ne doit pas tomber dans le même piège qu’en 2013, lorsque le mandat de négociation de l’accord-cadre a été décidé, avertit Ignazio Cassis. Il précise qu’il ne devrait plus y avoir de négociations basées sur le principe de l’espoir.

Messages clairs nécessaires

Avec le recul, on est toujours plus intelligent et aujourd’hui l’on sait ce qui a mal tourné, explique le Tessinois. La Commission européenne fonctionne de façon technocratique. La Suisse doit donc dire clairement à l’UE dès le début ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas et doit être prête à en payer le prix, conclut le ministre.

Lundi prochain, il s’entretiendra à Bruxelles avec le commissaire européen Maros Sefcovic, le nouvel interlocuteur pour la Suisse. Il s’agira d’apprendre à se connaître et de faire le point de la situation, indique Ignazio Cassis.

