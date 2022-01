Allocution de Nouvel-An – Ignazio Cassis rappelle les valeurs qui unissent la Suisse Le nouveau président de la Confédération a prononcé son traditionnel discours pour le début de l’année 2022.

Le nouveau président de la Confédération a prononcé le traditionnel discours de début d’année (photo d’archives). KEYSTONE

Dans son discours de Nouvel-An, le nouveau président de la Confédération Ignazio Cassis a mis en avant la diversité de la Suisse. À la fois richesse et défi, elle fait la force du pays. Le Conseil fédéral est à l’écoute de tous malgré les divisions nées du Covid-19.

La pandémie de coronavirus continue de mettre le pays à rude épreuve. «Elle nous rend vulnérables et elle est porteuse d’insécurité. Parfois, aussi elle nous isole», a poursuivi le président. «Mais la pandémie ne nous divisera pas».

Le Conseil fédéral s’engage toujours pour l’intérêt général de la Suisse et de sa population. Villes ou campagnes, palmiers du Tessin ou glaciers des Alpes, expériences et mentalités diverses: «Malgré ces différences, ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare», selon le Tessinois.

Compromis et respect

Mais cette pluralité linguistique, culturelle, religieuse et politique constitue aussi un défi. Elle oblige à des compromis. Ignazio Cassis souhaite que la Suisse puisse vivre cette diversité avec davantage de profondeur, dans le respect des différences d’opinions.

«En ces temps marqués par un fort risque de polarisation, il importe plus que jamais de se rappeler ce qui nous unit, ce qui contribue à notre cohésion nationale. Ensemble, nous sommes la Suisse», a lancé le président de la Confédération.

ATS

