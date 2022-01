Frontière biélorusse – Ignazio Cassis retoque le parlement sur les migrants

Les images ont fait le tour du monde. Des migrants massés aux frontières polonaise et lituanienne. Des hommes, des femmes et des enfants utilisés comme munitions par le régime de Loukachenko en représailles aux sanctions de l’UE. Pour affronter la crise humanitaire, le parlement a demandé au Conseil fédéral d’intervenir en faveur d’un camp de réfugiés. Mais il a refusé, comme le montrent deux lettres confidentielles.

La première date du 30 novembre. Envoyée par la Commission de politique extérieure du National (CPE) et signée par sa présidente Tiana Moser (PVL/ZH), elle «prie le Conseil fédéral d’adopter une attitude proactive et d’intercéder auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)». Trois revendications sont posées: envoyer une mission dans les régions mentionnées afin de fournir l’aide humanitaire prioritaire, garantir les droits des réfugiés, et «ouvrir le plus rapidement possible un camp de réfugiés».