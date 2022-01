Hommage à deux légendes – Igor et Grichka Bogdanoff, nos petits princes Morts l’un après l’autre parce qu’ils se croyaient un peu immortels, les deux frères étaient d’un autre temps: X pour le futur, vieilles aristocraties pour le passé. Entre deux, leur présence d’enfance manquera. Christophe Passer

Igor and Grichka à l’époque de leur fameuse émission, dans les «eighties». Sipa/DUKAS

Une très étrange tristesse que celle de leurs morts. C’est un vertige singulier que de revoir cet entretien télévisé où on leur dit: «Un jour, l’un de vous mourra avant l’autre, on mourra tous…» Et ils arrêtent la question: «Ça, c’est pas sûr.» Évidemment, tout est alors couvert par les rires, mais le silence désormais venu sur leurs décès successifs dans Paris, Grichka le 28 décembre, Igor le 3 janvier, à 72 ans, a fait émerger une vague d’émotions collectives et inattendues.

Voilà donc ces deux types à la gueule d’ovni soudain redevenus nos enfances. Pas tellement pour le souvenir de leur numéro en combinaison argentée, alors qu’ils inventaient la science-fiction dans le poste avec «Temps X», entre 1979 et 1987. Oh, il y a certes du sourire et de la nostalgie à les regarder en extraits démodés, ces jours-ci. Mais ce qui ressort surprenamment, c’est autre chose. Luc Ferry, philosophe et ancien ministre qui fut leur ami, atteint brièvement, lâche seulement: «C’étaient les êtres les plus gentils et les plus doués que j’aie rencontrés.»