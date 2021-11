Hockey sur glace – Igor Jelovac vers un retour au Lausanne HC? Le défenseur vaudois de Rapperswil (25 ans) serait tout proche de s’engager avec les Lions pour les trois prochaines saisons. Jérôme Reynard

Igor Jelovac (à gauche) pourrait quitter Rapperswil au printemps. KEYSTONE

Igor Jelovac retrouvera-t-il le LHC l’été prochain, neuf ans après avoir quitté la capitale olympique? Selon nos informations, le défenseur de Rapperswil (25 ans) serait en négociations avancées avec le club lausannois, autour d’un potentiel bail portant sur trois saisons.

En fin de contrat chez les Lakers, Igor Jelovac deviendrait ainsi le troisième Vaudois à rentrer au bercail depuis un an et demi, après Aurélien Marti et Guillaume Maillard. Le Villardou compléterait une défense déjà composée des étrangers Mark Barberio (dernière année de contrat en option) et Martin Gernat ainsi que de Lukas Frick, de Joël Genazzi, d’Andrea Glauser, de Fabian Heldner et d’Aurélien Marti. Justin Krueger est quant à lui en fin de bail.

Igor Jelovac avait rejoint le LHC à l’âge de 14 ans et s’en était allé pour les U20 de Bienne en 2013. Il compte 360 apparitions en National League, dans un rôle défensif avant tout.

