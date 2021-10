Changement de consommation – Ikea Suisse accélère sa croissance grâce au commerce en ligne Les ventes en ligne représentent près d’un quart des revenus de la filiale du géant de l’ameublement.

Entre septembre 2020 et fin août 2021, Ikea Suisse a généré un chiffre d’affaires de 1,23 milliard de francs, soit 7% de mieux que lors de l’exercice 2019/20 (photo d’archives). KEYSTONE

Ikea Suisse a accéléré sa croissance sur l’exercice décalé 2020/21, malgré la crise sanitaire. Si les ventes stationnaires ont stagné, celles réalisées en ligne ont à nouveau bondi, représentant près d’un quart des revenus de la filiale du géant de l’ameublement.

Entre septembre 2020 et fin août 2021, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 1,23 milliard de francs, soit 7% de mieux que lors de l’exercice 2019/20. Cette croissance – dont le rythme a décuplé sur un an – est à mettre au crédit avant tout des ventes en ligne, qui ont contribué aux recettes à hauteur de 23,3%, contre 14,7% un an plus tôt et 9,1% avant la crise.

«Après avoir répondu à la demande qu’avec difficulté en 2020 après le premier confinement, nous avons mieux maîtrisé la situation en 2021», a assuré la directrice générale (CEO) Jessica Anderen, citée dans un communiqué. Cela s’est manifesté notamment par la stabilisation des délais de livraison à 3-4 jours, contre près de 30 jours lors du verrouillage du printemps 2020.

Changement de comportement

L’engouement qu’ont connu les ventes en ligne et le changement de comportement dont il témoigne ont incité Ikea à renforcer son offre de services, notamment en inaugurant en août un Home Service Point à la gare centrale de Zurich, permettant aux clients de planifier et commander des produits. La nouvelle application Ikea Shopping, lancée en mars dernier, a déjà été téléchargée plus de 250’000 fois.

Fort de sa performance, Ikea Suisse, qui a déjà relevé en cours d’année son salaire minimal à 4000 francs, va gratifier ses collaborateurs en leur versant en plus de leur 13e salaire un bonus équivalent peu ou prou à un salaire mensuel.

Au chapitre environnemental, la direction de l’entreprise a réaffirmé son ambition de décarboner intégralement son service de livraison aux clients à l’horizon 2025, et d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle de l’entreprise d’ici 2030.

Au vu des difficultés d’approvisionnement globales, Ikea entend également augmenter l’offre de produits fabriqués localement. Actuellement, 70% des articles vendus en Suisse sont produits en Europe.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.