Un tribunal visé au Monténégro – «Il a activé l’engin explosif en entrant dans l’immeuble» Un trentenaire a trouvé la mort en se faisant exploser vendredi à l’entrée du tribunal de Podgorica, la capitale monténégrine.

La police monténégrine a bouclé la zone à proximité du tribunal peu après l’explosion. (Photo d’archives) AFP/Savo PRELEVIC

Un homme de 39 ans est mort après s’être fait exploser, blessant cinq autres personnes vendredi à l’entrée d’un tribunal de Podgorica, la capitale monténégrine, a annoncé la police.

Les raisons de son acte n’étaient pas connues dans l’immédiat. «Il a activé l’engin explosif de grande puissance en entrant dans l’immeuble du tribunal, et il est mort sur le coup. Il y a aussi cinq personnes blessées qui ont été hospitalisées. Il ne devrait pas s’agir de blessures graves», a déclaré à la presse le chef de la police criminelle monténégrine, Srdjan Korac.

La police a bouclé la zone à proximité du tribunal peu après l’explosion, survenue en fin de matinée, au moment d’une importante fréquentation de l’établissement, a rapporté une journaliste de l’AFP. Des dégâts ne sont pas visibles à l’extérieur de l’immeuble.

La présidente de ce tribunal de première instance, Zeljka Jovicevic, qui s’est adressée à la presse, a déploré des manquements sur le plan de la sécurité dans les tribunaux monténégrins en général.

«Nous en parlons depuis trois ans»

«Cela fait des années que nous signalons le problème, nous en parlons depuis trois ans (…) Cela s’est heureusement terminé comme ça, mais ça aurait pu être bien pire», a-t-elle déclaré.

Le président du Conseil national des barreaux Zdravko Begovic a également mis en garde contre les défaillances de sécurité. «C’est le tribunal le plus fréquenté et n’importe qui peut y entrer sans contrôle. Cela doit sérieusement être pris en compte», a déclaré Me Begovic.

Des incidents violents sont relativement rares dans ce petit pays de l’Adriatique connu pour ses plages pittoresques bordées par les montagnes et qui attirent de nombreux touristes.

En août, le pays a été secoué par une tuerie dans la ville de Cetinje (centre) dans laquelle un forcené a tué 10 personnes, dont deux enfants, avant d’être lui-même abattu par un civil.

Dans ce pays où le chômage touche environ 18% de la population active et où un salaire moyen est inférieur à 750 euros (800 dollars), l’économie s’appuie en grande partie sur les revenus générés par le tourisme.

Le crime organisé et la corruption restent deux problèmes majeurs pour le Monténégro qui négocie son adhésion à l’Union européenne.

AFP

