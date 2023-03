René Morax et la musique – «Il a créé le genre de l’oratorio dramatique» Le 18 juin, Pascal Mayer dirigera le Chœur Pro Arte au Théâtre du Jorat avec des extraits de musiques de Doret et Honegger. Matthieu Chenal

Gustave Doret au piano et les frères Jean et René Morax à Morges en 1905. FRANCIS DE JONGH

Pascal Mayer est certainement le musicien qui connaît le mieux l’héritage musical laissé en terre vaudoise par René Morax. Celui-ci est plus riche et vivant que l’on ne le pense et va bien au-delà du miracle du «Roi David», même si l’oratorio sacré de Honegger est l’arbre qui cache la forêt.