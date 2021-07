Covid-19 – Il a des anticorps, mais doit se vacciner Comme d’autres, Fabien espérait que son test sérologique positif lui permettrait d’obtenir un passeport Covid. Mais ce n’est pas le cas. Pourquoi? Caroline Zuercher

Fabien pose au MAD, à Lausanne, avec le résultat de son test sérologique. Ce document ne suffit pas pour obtenir un certificat Covid, nécessaire notamment pour entrer en discothèque. Lea Kloos

Fabien pensait que ce document lui permettrait d’avoir accès au certificat Covid sans devoir se vacciner ni enfoncer un écouvillon dans son nez. Le 13 juillet, il a effectué un test sérologique pour savoir s’il avait développé des anticorps contre la maladie qui nous préoccupe depuis de longs mois. Le verdict est tombé dans la foulée, sur un papier estampillé au nom d’un laboratoire: positif. En clair, le trentenaire a été infecté, même s’il n’a jamais eu de symptômes et ne sait pas quand il a croisé le virus.

Le Vaudois se voyait déjà franchir les frontières, aller au stade et en discothèque avec son précieux sésame… Un coup de fil aux autorités plus tard, il a déchanté. «Selon mon médecin, je suis immunisé. Mais cela ne suffit pas pour obtenir le pass. Pour cela, je dois me vacciner ou effectuer un test à chaque fois que j’en ai besoin.»