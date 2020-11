Météo – Il a fait jusqu’à -22,1 en Suisse L’irruption du froid qui frappe la Suisse, samedi, est due à de l’air polaire venu du Gröenland et aux nuits claires.

Le gel s’est invité dans certaines régions de Suisse, samedi. Keystone

Le réveil a été frisquet samedi en Suisse. La température la plus basse a été mesurée à la Glattalp (SZ) avec -22,1 degrés, a indiqué Meteonews.

Il a fait -15,4 degrés au col de l’Ofen et -12,4 à Samedan (GR). Les températures étaient également en dessous de -10 degrés à Bivio (GR) et Andermatt (UR). En plaine, elles se situaient entre 0 et -4 degrés. Cette irruption du froid est due à de l’air polaire venu du Gröenland et aux nuits claires, a précisé SRF Meteo.

Un premier gel si tardif en novembre est inhabituel. Maints endroits en plaine n’ont pas encore connu de gel durant ce mois. En général, le mois de novembre enregistre 7 à 12 journées de gel. La dernière fois qu’il n’y a pas eu de gel du tout à cette période, c’était en 2014.

ATS/NXP