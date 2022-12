Portrait de Raphaël Guillet – Il a fait le tour du monde pour mieux raconter les gens d’ici Le reporter sort un nouveau polar très lausannois, empreint d’un sens de l’observation tendre et affûté. Gregory Wicky

Raphaël Guillet, journaliste et auteur de polars, rue Curtat, à Lausanne. Chantal Dervey

Pour la photo qui illustre cet article, Raphaël Guillet nous a donné rendez-vous rue Curtat. Entre l’Hôtel de police de Lausanne, où bosse Alice Ginier, l’héroïne de ses romans, et le café de l’Évêché, où l’inspectrice sort volontiers boire un verre. «Les Lunettes de sommeil»*, deuxième roman du journaliste à la RTS, promeut avec une certaine jouissance les charmes du canton et de sa capitale, dans la pure tradition des polars du terroir, en vogue ces dernières années. Pour en causer, on prend place au Petit Central, un autre lieu prisé de l’auteur.