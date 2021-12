Accident à Bex (VD) – Il a percuté un écolier, le Tribunal cantonal l’acquitte

À une semaine du solstice d’été, il fait encore jour à 20 h 45 – une heure avant le crépuscule. Si bien qu’en ce jeudi soir de juin 2019, de nombreux enfants et ados jouaient encore à proximité d’une école primaire de Bex (VD), rue de la Servanne. Un garçon de 5 ans et demi s’est alors fait violemment percuter alors qu’il s’élançait en trottinette sur le passage piéton. Au volant, un riverain de 38 ans avec 1‰ d’alcool dans le sang.

Il y a six mois, un juge de Vevey le condamnait à une peine pécuniaire avec sursis assortie d’une amende immédiate de 1200 fr., tout en qualifiant de trop «rigoureuse» la peine requise par la procureure Élodie Pasquier. Elle demandait 8 mois de prison avec sursis et une amende deux fois plus salée. Mais à la surprise générale, cette semaine, la Cour d’appel pénale a estimé que l’automobiliste ne devait pas être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, mais uniquement de conduite en état d’ébriété qualifiée - indépendamment de l’accident.