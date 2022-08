Tribunal fédéral – Il a refait un an de gymnase à cause d’un matériel défectueux Un élève vaudois vient d’obtenir de la Cour suprême le droit de repasser son examen de physique raté il y a un an. Rageant: il a réussi sa matu cet été. Claude Beda

Le Tribunal fédéral a donné tort à la direction du gymnase à la cheffe du Département de la formation et au Tribunal cantonal. LMS

En juin 2021, un gymnasien vaudois a raté sa maturité d’un demi-point. Invoquant un matériel déficient lors de l’oral de physique, il vient d’obtenir gain cause au Tribunal fédéral. Qui l’autorise à repasser l’examen litigieux. Mais l’élève, qui a dû refaire son année en attendant que la justice tranche son affaire, a réussi sa maturité cet été. Et n’aura donc pas besoin de repasser l’épreuve litigieuse.

«Mon client est heureux du dénouement de l’affaire mais reste amer quant à la manière dont il a été traité par les autorités scolaires» Pierre-Yves Brandt, avocat

«Mon client est heureux du dénouement de l’affaire mais reste amer quant à la manière dont il a été traité par les autorités scolaires, commente Pierre-Yves Brandt, l’avocat de l’élève. Et il a perdu une année.» En juin 2021, le jeune homme s’était vu attribuer la note de 4 à l’examen oral de physique. Celui-ci comportait deux problèmes, un théorique et un pratique.

Engins déchargés

Pendant les 40 minutes de préparation, l’élève avait à sa disposition une table mécanique, deux mobiles de même masse – des pucks autoporteurs, soit des palets glissants sur coussin d’air – , des mousses, une balance électronique et une télécommande pour procéder à une expérience consistant à lancer un puck contre l’autre au repos et à imprimer leur trajectoire. Il devait déterminer la position du centre de masse du système et illustrer les résultats au moyen de la théorie.

Toutefois, lors de l’examen, les pucks autoporteurs, déchargés, ne fonctionnaient pas. Ils ont été remplacés. Mais, les nouveaux pucks ne fonctionnaient pas non plus. L’étudiant n’a donc pas pu réaliser l’expérience. Informé de son échec le 25 juin 2021, il a demandé à son professeur de physique d’augmenter sa note d’un demi-point afin de tenir compte de cet incident.

L’enseignant avait refusé estimant que la partie expérimentale de l’examen n’avait pas eu d’influence sur l’appréciation globale. Cette position a été confirmée par la direction du gymnase puis par la cheffe du Département de la formation et enfin par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’étudiant qui invoquait une violation du principe d’égalité. L’instance précédente avait rejeté ce grief en estimant que le recourant n’avait pas été traité différemment de camarades qui auraient rencontré les mêmes problèmes.

L’intéressé a fait savoir au professeur de physique, durant sa préparation, que les pucks ne fonctionnaient pas. Il a même interrompu la présentation d’un camarade qui passait avant lui pour le faire. «Cet incident a forcément perturbé sa préparation, relèvent les juges de Mon-Repos. Il semble douteux de faire abstraction d’une expérience pratique alors que celle-ci constituait la base de la discussion de l’examen oral.»

Claude Béda est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 heures. Passionné par les sujets de société et la vie des gens d’ici, il a couvert plusieurs régions du canton, avant de rejoindre la rédaction lausannoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.