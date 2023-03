Jugement pour une arnaque – Il a vendu plusieurs fois «sa» voiture qui n’était pas à lui! Un Broyard est renvoyé devant le tribunal pour avoir dupé des personnes qui ont cru faussement lui acheter un véhicule appartenant à son amie. Cédric Jotterand

L’homme domicilié dans la Broye faisait miroiter la vente d’une Nissan Note, empochait quelques centaines de francs avant de disparaître… sans jamais remettre le véhicule. 24HEURES/DR

Il en faut du toupet et de l’assurance pour se présenter face à un acheteur intéressé par son véhicule, conclure la vente, empocher quelques billets de 100 francs et ne jamais remettre le véhicule. D’autant plus quand la voiture est celle d’une amie.