Nature à Aubonne - Il alloue un million de francs pour préserver l’Arboretum

Nature à Aubonne – Il donne 1 million pour préserver l’Arboretum Enfant du bourg, Pierre Stricker a toujours eu un coup de cœur pour le splendide parc naturel qu’il souhaite voir perdurer dans la sérénité financière. Cédric Jotterand

À 70 ans et après une carrière bien remplie dans l’industrie, Pierre Stricker a souhaité soutenir son «parc de cœur» en lui allouant un million de francs. CEDRIC JOTTERAND

Quand Pierre-Alain Blanc, ancien syndic d’Aubonne, a repris les commandes de l’Arboretum, ce magnifique domaine en pleine nature et rayonnant de ces arbres exceptionnels, il savait bien que son rôle consisterait d’abord à jongler pour recueillir de l’argent ici et là, histoire de maintenir la beauté du lieu qui fait le bonheur des promeneurs et des familles.

«On peut dire que j’ai été servi, car cela fait dix ans que nous redoublons d’efforts pour équilibrer les comptes, ce que nous parvenons tout juste à faire depuis l’introduction de l’entrée payante à 10 francs en 2019.»