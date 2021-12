Coronavirus – Il attend depuis plus de deux ans que Swiss le rembourse

Il attend depuis plus de deux ans que Swiss le rembourse

«Ce qui est lamentable, c’est l’impression qu’on laisse pourrir le dossier pour décourager les gens et ne pas avoir à payer.» Guy M. est fâché. L’objet de sa colère, c’est Swiss. Voilà deux ans qu’il attend d’être remboursé par la compagnie aérienne.

Que s’est-il passé? Guy M. est un jovial retraité de 70 ans qui voyage régulièrement entre Genève et Marrakech. En janvier 2020, il achète un billet business pour un voyage en mars. Le vol sera annulé à cause du Covid. Au début de l’été, la situation s’améliore, et en juin, il achète à nouveau un billet pour septembre. Raté, le virus gâche à nouveau la fête.