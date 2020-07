Arrestation d’un jeune Vaudois – Il avoue avoir volé 112 animaux Ovins, caprins et gallinacés étaient privilégiés par le voleur en série de 22 ans. Son dernier acte, en février à Vevey, a causé sa chute. Jérôme Cachin

Photo d’archives du 21 février dernier. Les 24 moutons volés à Vevey le soir de la St-Valentin sont de retour chez l'éleveur Christophe Gavin. Florian Cella

Il a volé 37 moutons, 33 agneaux, 13 brebis, 5 chèvres, 19 poules et 5 tortues. Depuis 2017, ce jeune homme a commis ses forfaits principalement dans la région de La Côte. Il a été arrêté et placé en détention avant jugement, indique mercredi 22 juillet la police cantonale vaudoise. Âgé aujourd’hui de 22 ans, il a avoué, après avoir été pincé par les gendarmes de Payerne. Eux-mêmes ont pu identifier l’amateur d’animaux, après avoir été alertés par un éleveur retraité de Faoug, qui lui avait acheté 13 agneaux et 13 brebis en février 2020.