Château à Bière – Il bâtit une cité d’argile au bord de la rivière Depuis un mois, François Monthoux s’est lancé dans une œuvre originale et éphémère au bord du Toleure, au pied du Jura. Gare aux averses… Sarah Rempe

François Monthoux s’attelle à construire sa «ville en terre» au bord du Toleure depuis un mois. Florian Cella

D’habitude, François Monthoux manie le pinceau et l’acrylique. Mais de temps à autre, il pose ses outils et utilise ses mains pour travailler l’argile qu’il récolte dans la rivière du Toleure. «L’été, je réalise de petites choses, des têtes ou des personnages en argile que je ramène chez moi. Mais cette fois, j’ai eu envie de faire quelque chose de plus volumineux, qui resterait sur place», explique l’artiste de 28 ans.