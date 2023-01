Industrie de la boisson – Il choisit des bouteilles en verre pour concurrencer celles en plastique La société lausannoise BE WTR propose aux entreprises et aux restaurateurs de consommer l’eau du robinet dans de jolis flacons, plutôt que des eaux minérales. Alain Detraz

Mike Hecker, directeur général et fondateur de BE WTR, a installé sa première usine d’embouteillage à Lausanne. Une deuxième a suivi, à Dubaï. Jean-Paul Guinnard

Née au centre de Lausanne en 2021, la société BE WTR s’est fait connaître en purifiant l’eau du réseau public et en la vendant aux entreprises et aux restaurateurs. Grâce à son succès, la jeune entreprise a installé dans le quartier de Sévelin son premier site de mise en bouteille de l’eau lausannoise.