Par où faut-il passer pour relier Vucherens à Mendrisio (TI) en tracteur? La réponse, Jean-François Perroud la connaît. Précisément et pas seulement en théorie. Le 5 juillet, le syndic de la petite commune broyarde, accompagné de quatre amis, a emmodé son Hürlimann 310 de 1974 pour se rendre à une exposition nationale dédiée aux machines agricoles anciennes. «Nous sommes descendus en trois jours et remontés en deux, via le Simplon et le lac Majeur, traversé sur un bac entre Intra (Piémont) et Laveno-Mombello (Lombardie).»

L’anecdote résume à elle seule la détermination et la passion qui animent le président de l’association des Amis des vieux tracteurs du Jorat et environs, qui organise dans trois semaines une grande exposition du genre, à Vucherens. À vrai dire, seul le Covid avait été capable de lui couper les gaz, en 2020, condamnant ce qui aurait dû être la 5e édition de cette manifestation.

«J’ai toujours vu des vieux tracteurs à la maison. Comme ce Hürlimann D-90 de 1963 qui était à mon grand-père.» Jean-François Perroud, président de l’association des Amis des vieux tracteurs du Jorat et environs

Créée en 2007, elle s’est tenue trois fois à Palézieux, où Jean-François Perroud vivait, puis à Vucherens en 2017, toujours organisée par l’Amicale des Bracaillons. «Quelques mois plus tard, on s’est séparé parce qu’on était trop nombreux pour s’entendre. Et on a créé notre propre association», glisse le quinquagénaire dans un accent qui fleure bon les champs de céréales de l’arrière-pays.

Agriculteur de formation, devenu par la suite berger et dépanneur agricole, l’élu UDC (il a présidé la section Broye-Vully du parti agrarien de 2017 à 2022) est depuis huit ans chauffeur pour un moulin agricole. Un parcours de vie au cœur duquel les machines agricoles occupent une place centrale. Même si ce n’est qu’à l’âge de 18-20 ans qu’il s’y est intéressé de plus près. «J’en ai toujours vu à la maison. Là, par exemple, c’est le Hürlimann D-90 de 1963 de mon grand-père, que je n’ai jamais connu…» indique-t-il en tendant le bras.

Deux cents machines attendues

Dans trois semaines (du 18 au 20 août), cet authentique témoin du passé rural fera partie des quelque 200 machines (il y aura aussi une locomobile, une concasseuse, une batteuse et une lieuse, notamment) à venir de toute la Suisse romande, voire de plus loin, pour parader le temps d’un week-end sur le plateau de la Gottaz.

Entre marché artisanal, sonneurs de cloches et cors des Alpes, cortège motorisé dans les rues du village ou encore démonstration de battage à l’ancienne et confection de moyettes, le programme de «Jorat Tracteurs» est copieux, comme le souhaite un président qui à l’âme d’un organisateur. «Plus jeune, j’ai présidé le giron de Jeunesse à Palézieux et mis sur pied deux championnats suisses de bras de fer. J’aime l’ambiance de ces manifestations où, comme dans les fêtes de lutte, tout le monde se serre la main», conclut-il.

