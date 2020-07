Portrait de Claude Amblet – Il cultive son jardin et la paix entre les Hommes L’ancien aumônier du centre pour requérants d’asile de Vallorbe retrouve les règles du vivre-ensemble qui lui sont chères dans un groupe de permaculture. Sylvain Muller

Claude Amblet dans son jardin de permaculture à Echallens. Jean-Paul Guinnard

Les neuf mètres carrés du potager de Claude Amblet à Échallens hébergent deux hôtes inhabituels: des céréales et des limaces heureuses. Deux présences en disant long sur ce jeune retraité, dont le dernier poste fut celui d’aumônier au Centre d’enregistrement et de procédure pour requérants d’asile de Vallorbe. «Le blé et le seigle, c’est pour le plaisir de faire mon pain. Le plaisir du geste, mais aussi celui du symbole: le pain, c’est la vie. Et l’aliment commun à une grande partie des habitants de cette planète.»

Quant aux limaces, elles sont heureuses car le jardinier a renoncé à les pourchasser. «Constatant que rien ne fonctionnait pour les faire fuir, j’ai réfléchi aux raisons de leur présence. Si elles existent, c’est qu’elles ont un sens dans la création et qu’elles sont utiles. J’en suis arrivé à la conclusion qu’il valait mieux leur donner à manger des restes de légumes, pour ensuite leur trouver un endroit où elles ne mangent pas tout ce qui est semé. C’est un peu bizarre de le dire comme ça, mais n’est-ce pas ainsi que l’on devrait accueillir les difficultés ou ce qui nous contrarie? Tout a un sens, tout est lié.»

Clown, magicien ou prêtre

Foi, réflexion et attention à l’autre guident depuis toujours le parcours de cet enfant qui se voyait devenir clown… ou prêtre. Deux métiers éloignés au premier abord, mais ayant en commun d’apporter du mieux-être. «Depuis tout petit, je veux que les autres soient heureux. Comme si je ne pouvais l’être moi-même tant qu’ils ne le sont pas», explique-t-il avant de faire remarquer avec ironie qu’à ce tarif… il ne le sera jamais. Pour apporter du bonheur et «faire surgir du merveilleux», le jeune garçon s’était aussi passionné pour la magie. Mais ses parents lui ont imposé un apprentissage «sérieux»: il est devenu employé de commerce… «sans aucune conviction».

L’État de Vaud lui a offert un premier poste dans la bonne direction, aux services sociaux. Mais, cantonné à des tâches administratives, Claude Amblet se sentait encore trop loin «de la pâte humaine». Il a donc débuté une formation d’assistant social, tandis que lui revenait son rêve de gosse: devenir prêtre. Mais le Destin a été taquin: au moment où le jeune homme entreprenait les démarches nécessaires, Il lui a envoyé celle qui allait devenir son épouse et la mère de ses enfants, Beatriz. «J’ai vite réalisé que ça allait coincer», sourit-il. Aujourd’hui encore cette obligation d’avoir dû faire un choix l’interpelle par rapport au fonctionnement de l’Église. Mais d’un autre côté, il est peu probable que son caractère ouvert et curieux, et sa façon de fonctionner assez spontanée, se serait bien adapté au fonctionnement structuré du clergé.

«Ces personnes ne répondant pas aux critères de réussite sociale sont capables d’avoir un si grand cœur et une magnifique vie intérieure» Claude Amblet

L’arrivée de Beatriz a donc signifié la fin de son éventuel parcours dans la prêtrise et les débuts des chemins de traverse pour arriver à vivre ce qu’il voulait. Les chemins de traverse, ce sera quatre années de vie dans une communauté chrétienne près de Paris «typique des années 70», puis le démarrage d’une formation diaconale dans l’espoir d’arriver enfin à marier social et spiritualité.

Mais la parfaite synchronisation va lui être apportée «de manière très biblique». «Un poste à la Fondation de Vernand m’a fait prendre conscience à quel point toute vie a une valeur. Ces personnes ne répondant pas aux critères de réussite sociale sont capables d’avoir un si grand cœur et une magnifique vie intérieure.» À passé 50 ans, cela lui a surtout donné envie d’ouvrir en parallèle une nouvelle page dans sa carrière, en rejoignant l’équipe des aumôniers travaillant avec les requérants d’asile logés dans le centre fédéral de Vallorbe.

Aujourd’hui, deux ans après l’avoir refermée, Claude Amblet constate que cette dernière page a été la plus riche et la plus forte. Elle lui a permis de rencontrer le monde entier… sur un quai de gare. «Ma fonction m’a appris la différence entre parler des problèmes du monde et les avoir devant soi. Elle m’a aussi appris à enlever le jugement de mon regard et à accueillir l’autre en tant que frère d’humanité. Au fond, on est tous les mêmes et on a les mêmes soucis. Par rapport à eux, moi j’ai juste eu la chance de naître ici.»

Doublement ancré

Cette humilité est la première qualité citée par Antoinette Steiner. Cette pasteure ayant travaillé dix ans à ses côtés à Vallorbe le regrette beaucoup. «Surtout parce que c’était notre Fée du logis et que tout est moins bien rangé depuis qu’il a pris sa retraite», rigole-t-elle avant de redevenir sérieuse. «J’ai rarement rencontré quelqu’un d’aussi ancré, à la fois dans sa pratique spirituelle et dans son rôle social. Pour la première sans le moindre prosélytisme et dans un grand respect des croyances de chacun; pour le second en allant bien au-delà de la charge qui lui était confiée.» Et de citer en exemple les requérants que Claude Amblet a personnellement aidés en Italie après leur renvoi, ou les jeunes qu’il hébergeait à son domicile à Échallens.

«Claude regarde les humains avec une bienveillance et un optimisme que je qualifierais de têtus, reprend la pasteure. Si je devais donner une image, il cultive ses liens comme son jardin, avec sa foi pour engrais.» Le clin d’œil, involontaire, ramène au dernier projet lancé par le Challensois, la création d’un groupe de permaculture en 2016. «Le résultat de la vision du film «Demain» et de l’annonce de l’ouverture d’un abri pour requérants d’asile à Échallens. Le but était de rassembler les gens autour d’un projet commun et de désamorcer les tensions. Mais ça a moyennement marché.»

Après la fermeture de l’abri, le groupe a toutefois continué à être actif et Claude Amblet y a appris à cultiver les céréales et cohabiter avec les limaces. Une vie en harmonie avec les Hommes et la nature qui le pousse à croire encore un peu plus dans son grand rêve, celui de créer un village de la paix où tout le monde serait bienvenu. «On l’appellerait Sans terre Ville».