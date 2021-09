Col du Marchairuz – Il entame une grève de la faim pour protester contre le tir du loup Fabrice Monnet s’est installé sur la route du Marchairuz, où il appelle au dialogue entre agriculteurs, chasseurs et politiques. Frédéric Ravussin

Accompagné de son chien «Janiz», Fabrice Monnet s’est installé près du col du Marchairuz, où il a entamé une grève de la faim pour protester contre l’autorisation de tirer le loup accordée au Canton. CHRISTIAN BRUN

Mardi matin, sur la longue ligne droite qui précède les derniers lacets conduisant au col du Marchairuz depuis Le Brassus, les sapins succèdent aux sapins.

Et soudain, sur la droite, une vaste place en terre et au milieu une tente verte en forme de tipi, une table, trois pliants et un panneau fixé à une barrière métallique sur lequel figurent une immense tête de loup et l’inscription suivante: «Stop au tir du loup, pour une meilleure cohabitation homme, loup, nature». Et juste à côté, l’occupant de ce campement sommaire et Janiz, son berger malinois.