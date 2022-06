Djihadisme en Suisse – Il est accusé d’avoir tué à Morges pour venger l’EI Un Turco-Suisse de Prilly lié à la mouvance djihadiste avait poignardé à mort un jeune homme en 2020. L’acte d’accusation qui vient de tomber est implacable. Dominique Botti

Le suspect de l’attaque de Morges avait été interpellé dans la rue à Renens par la police cantonale vaudoise le lendemain de son acte.

DR

L’agresseur semble avoir choisi sa proie au hasard, en début de soirée dans un kebab du quartier de la gare de la ville de Morges. La victime, un jeune Portugais de 29 ans, mangeait tranquillement avec sa compagne et des amis. Il a été attaqué par-derrière. De plusieurs coups de couteau: un premier dans le bas du dos, puis d’autres au niveau des reins. Le lusophone tombe au sol et succombe sur place à ses blessures. L’auteur parvient à s’enfuir. Le lendemain, il sera arrêté non loin de là, à Renens. Il était en possession de l’arme du crime et d’un coran.