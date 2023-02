Alors que des atrocités font rage en Ukraine, ces quelques lignes pourront sembler dérisoires. Pourtant, il y a notre quotidien et le moins que nous puissions faire est de le rendre convenable. Les menaces de pénuries d’électricité et plusieurs sondages confirment bien qu’une majorité des Suisses plébiscite une vraie transition énergétique, vers le renouvelable. Il faut dire que la peur récente de manquer de courant en hiver et une guerre aux portes de l’Europe contribuent sans peine à modifier les opinions.

Au moment où des voix résonnent pour poursuivre l’arrêt du nucléaire, on se souviendra que l’accident de Fukushima en 2011 a conduit à la fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg, en décembre 2019. L’avenir énergétique se décrète-t-il à l’émotion?

Au fil du temps, les occasions d’accroître notre indépendance énergétique n’ont pas manqué. Nous avons négligé d’investir pour des raisons diverses, mais surtout par manque de lucidité et de courage. La ligne électrique THT Chamoson-Chippis a mis vingt-cinq ans pour se concrétiser depuis la première mise à l’enquête. Le projet de barrage hydroélectrique au fil du Rhône à Massongex a connu ses premiers coups de crayon en 1982. Quarante ans après, on parle enfin d’une possible mise en œuvre. Le projet Eoljoux est sorti des tiroirs depuis plus de quinze ans et oscille depuis entre oppositions et jugements, sans décisions concrètes. Même si cela reste insuffisant, seule l’énergie solaire tire son épingle du jeu. Elle décolle depuis 2018, couvrant aujourd’hui plus de 6,3% (3,7 TWh) des besoins en Suisse, dépassant la production abandonnée de Mühleberg (3 TWh, valeur 2017).

Modèles d’affaires à revoir

Nous nous sommes endormis avec des engagements financiers en berne. Nos aînés ont construit avec audace l’hydroélectricité de la Suisse qui couvre 60% de nos besoins actuels. Nous profitons sans vergogne des efforts passés. La réalité est que nous consommons 32% fois plus que la moyenne des pays européens. À la mi-mai de chaque année, nous avons épuisé notre quota moyen de ressources naturelles.

Il est donc grand temps de revoir nos habitudes. Cela implique d’investir pour réduire notre dépendance externe et produire localement. Il est urgent d’encourager chacun à passer aux énergies décarbonées. On peut le faire avec notre propre production d’électricité renouvelable, en choisissant un chauffage sans mazout et avec une consommation mieux réfléchie.

Cette posture est demandée à tous. Le domaine bancaire doit montrer la voie. Leurs conseils doivent aller vers des investissements responsables, sur le plus long terme, vers l’économie circulaire et les technologies durables. L’économie en général doit revoir ses modèles d’affaires. Densification urbaine, population en hausse sans borne, s’adapter devient nécessaire. Tous les pans de la société vont devoir se remuer et muter pour accompagner les nécessaires transformations dans un environnement où les «services» domineront. Bougeons-nous et construisons un monde plus sensé, et sans guerre!

Éric Davalle Afficher plus Directeur ExMDI

