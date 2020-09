Ecublens (VD) – Il est jugé pour avoir tué l’amant de sa femme Un homme qui avait tué un compatriote en 2018 au foyer de l’EVAM d’Ecublens (VD) doit rendre des comptes à la justice depuis ce mardi.

Une vue du foyer de l’EVAM où s’est déroulé le drame, à Ecublens (VD). Keystone

Un Sri-Lankais de 49 ans qui a tué un compatriote en février 2018 au foyer de l’EVAM d’Ecublens (VD) est jugé depuis mardi au Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne. Ce père de trois enfants avait poignardé à mort l’amant de sa femme. Il est prévenu principalement d’assassinat, subsidiairement de meurtre.

L’homme est aussi accusé de lésions corporelles simples qualifiées, voie de fait qualifié, injure, menaces qualifiées et délit manqué de contrainte. Pour le seul chef d’accusation d’assassinat, il encourt théoriquement au moins dix ans de prison. Arrêté peu après les faits, il est aujourd’hui en détention préventive à la prison de la Croisée. Il est arrivé menotté et masqué à l’audience.

Mariage arrangé

Le quinquagénaire vit en Suisse depuis le début des années 90. C’est un mariage arrangé qui l’a uni à son épouse en 2002. Cette dernière y était opposée, mais n’était pas parvenue à s’y soustraire. En avril 2017, le couple a fait la connaissance d’un compatriote, demandeur d’asile débouté, à l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) de Crissier.

Ce jeune homme, né en 1998, s’est vite rapproché du couple, puis de l’épouse du prévenu. Au fil du temps, cette relation amoureuse d’abord platonique, a craquelé le fragile équilibre du couple. À plusieurs reprises et sans succès, l’accusé a ordonné à son rival de ne plus fréquenter son épouse. Une grande réunion familiale impliquant les deux parties, et mise sur pied en novembre 2017, avait abouti aux mêmes avertissements. En vain.

Violences conjugales à répétition

Excédé, l’accusé s’en est alors pris à diverses reprises à sa femme tant verbalement que physiquement et une fois au moins devant leurs enfants, aujourd’hui âgés de 4, 6 et 15 ans. D’après l’acte d’accusation et bien qu’il le nie, il l’a par exemple frappé, lui a tiré les cheveux au point de les arracher ou encore a tenté de l’étrangler. Il l’a aussi menacée de mort.

Ces faits ont débouché sur des plaintes de la part de sa victime et finalement sur une décision de justice: l’agresseur a dû quitter le domicile familial et a vu la garde de ses enfants confiée à son épouse.

Six coups de couteau

Finalement, un matin de février 2018, le mari trompé, animé par la haine, la jalousie, la frustration et le désir de laver son honneur, a déboulé armé d’un couteau au centre EVAM d’Ecublens, où logeait son rival. Ce dernier était au téléphone avec son amante, lorsque le prévenu a frappé à la porte de sa chambre.

Une fois dedans, il l’a immédiatement poignardé à deux reprises au flanc gauche puis, une fois tous les deux à terre, à quatre reprises dans le dos. Le malheureux est décédé peu après des suites d’une hémorragie massive et de multiples plaies viscérales.

Le meurtrier, qui s’exprime face au Tribunal criminel en tamoul via une interprète, avait plusieurs fois dit qu’il le tuerait à coups de couteau. À la barre, l’expert psychiatrique a relevé «l’aspect contrôlant mais l’absence de pathologie psychiatrique» de l’accusé. Il a aussi souligné le «risque de récidive accrue» et la «non-diminution de responsabilité».

ATS/NXP