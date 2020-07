Une recette fraîche pour l’été – Il est mousseux, mon abricot au dessert Avec l’arrivée de ces fruits gorgés de soleil, j’ai ressorti une vieille recette de Betty. David Moginier

La mousse aux abricots et son décor selon Betty Bossi. BETTY BOSSI

Les abricots arrivent, et c’est toujours un moment que les gourmands adorent. Bien sûr, il n’y a rien de meilleur que les cueillir à l’arbre et les déguster encore tièdes des rayons de soleil. Mais on peut aussi les cuisiner. J’ai replongé dans un Betty Bossi (si, si, mon amour de jeunesse) pour en ressortir cette mousse facile.

Ingrédients pour quatre: 500 g d’abricots en morceaux, 4 cs de sucre, 2 cs d’eau, 1 gousse de vanille fendue dans la longueur, 3 feuilles de gélatine, 150 g de séré à la crème, 1 dl de crème légèrement fouettée. Dressage: 3 abricots en quartiers, 1 cs de sucre, 1 cs d’abricotine et quelques feuilles de menthe.

Faites cuire les abricots en morceaux, le sucre, l’eau et la gousse de vanille env. 10minutes à couvert sur feu moyen.

Faites tremper la gélatine dans de l’eau froide.

Ôtez la gousse de vanille des abricots, grattez-en les grains avec un couteau pour les ajouter dans la préparation. Mixez les abricots avec le jus recueilli.

Essorez la gélatine puis incorporez-la à la masse très chaude, versez dans un grand bol, laisser tiédir un peu.

Ajoutez le séré à la masse aux abricots, puis incorporez délicatement la crème fouettée. Remplissez quatre verres, laissez prendre env. 90minutes à couvert au réfrigérateur.

Mélangez les quartiers d’abricots, le sucre et l’abricotine, laissez macérer env. 20 minutes à couvert.

Décorez la mousse avec les quartiers d’abricots et la menthe.