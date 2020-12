Variante du Covid-19 – «Il est possible que la mutation soit déjà en Suisse» Une scientifique britannique de l’Université de Bâle estime que la Suisse devra songer à un confinement si la variante découverte au Royaume-Uni est arrivée. Julien Culet

Test Un médecin genevois procède à un dépistage du Covid-19. Keystone

Le Conseil fédéral se réunit ce lundi pour une séance consacrée à la nouvelle variante de coronavirus découverte en Grande-Bretagne. Les éventuelles décisions seront communiquées dans la journée, a annoncé le porte-parole du gouvernement André Simonazzi. En raison de cette nouvelle variante du virus, tous les vols entre la Suisse et la Grande-Bretagne, mais aussi l’Afrique du Sud, sont désormais suspendus.

Membre d’une équipe de recherche de l’Université de Bâle qui avait découvert une précédente variante du Covid-19, Emma Hodcroft estime qu’il faudra confiner la Suisse si la mutation britannique circule déjà dans notre pays. La scientifique a répondu aux questions de nos confrères du «Tages-Anzeiger». L’épidémiologiste rappelle qu’on ne sait pas quels sont les effets de la variante sur l’efficacité des vaccins développés, mais qu’il ne faudrait pas que le coronavirus mute trop. «Si le virus se modifie souvent, le système immunitaire peut un jour ne plus être capable de reconnaître la protéine supérieure, et cela nous inquiète beaucoup: si cela devait arriver, le virus sera plus difficile à combattre», explique-t-elle.