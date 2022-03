Boisson rafraîchissante – Il est soft, le hard seltzer Venue des États-Unis, cette boisson fraîche légèrement alcoolisée prend ses aises chez nous. Cécile Collet

La marque zurichoise Sundays Hard Seltzer et sa boisson mangue-fruit de la passion a raflé l’or au dernier concours de l’anglais Spirits Business. SUNDAYS HARD SELTZER

Après le Dry January, vous prendrez bien un Soft March? Les «hard seltzers» pourraient être la solution. Arrivées des États-Unis, où elles ont vu le jour en 2013 et ne cessent de rafler des parts de marché aux soft drinks et bières (de 742 millions de litres produits en 2019 à plus de 2,5 milliards en 2023, selon les projections de l’IWSR, qui analyse le marché mondial des boissons alcoolisées), ces eaux pétillantes aromatisées et un brin alcoolisées (4 à 6%) connaissent un réel essor chez nous. La recette: de l’eau gazeuse, de l’alcool fermenté, des arômes de fruits, naturels si possible. L’intérêt? Une faible teneur en alcool, mais aussi l’absence de sucre ajouté et de gluten (contrairement à la bière).

En Suisse romande, Dr. Gab’s produit son hard seltzer artisanal: l’Okipic. De l’autre côté de la Sarine, plusieurs marques se sont lancées, signe d’un certain engouement. Le zurichois Sundays Hard Seltzer, né en septembre 2020, a même remporté l’or pour son Mango Passion Fruit au dernier concours de l’anglais The Spirits Business, catégorie «The Low & No Masters» (boissons à faible teneur ou sans alcool).

On a testé. Cinq arômes sont proposés. En effet, le mangue-fruit de la passion est celui qui nous a le plus plu. C’est équilibré, rafraîchissant et l’arôme n’est pas artificiel. Viennent ensuite pamplemousse-bergamote, gingembre cardamome, menthe-citron vert et concombre-basilic (le plus austère). Mais gare! La bouteille, ou canette, affiche tout de même 4%, et elle se boit comme de l’eau… sans en être.

