À la suite de la votation du 9 février 2020, l’homophobie est interdite au même titre que le racisme ou l’antisémitisme. En effet, à cette occasion, la Suisse a dit OUI à 63% à la protection des personnes homosexuelles, bisexuelles, trans, intersexes ou queer (LGBTIQ+) pendant que les Vaudoises et les Vaudois soutenaient cette disposition à plus de 80%. Ce magnifique résultat démontre la prise de conscience de la nécessité d’agir pour interdire les discours de haine et les discriminations. Si la population a montré qu’elle n’entend pas tolérer l’hostilité anti-LGBTIQ+, cette disposition n’est pas suffisante pour l’endiguer efficacement. Il convient de prendre des mesures supplémentaires dans plusieurs domaines, comme pour la lutte contre le racisme.

Les personnes LGBTIQ+ sont régulièrement victimes d’agressions physiques et psychologiques en raison de leur orientation sexuelle et affective ou de leur identité de genre. D’après un rapport de l’organisation Pink Cross, en 2019, le nombre de crimes de haine signalés à l’antenne d’aide LGBTQ Helpline a drastiquement augmenté. On a compté au moins un signalement par semaine, alors que la très grande majorité des agressions n’est pas recensée.

«Ces agressions ont de lourdes conséquences physiques et psychologiques pour les victimes.»

Ces agressions ont de lourdes conséquences physiques et psychologiques pour les victimes, elles accablent aussi l’ensemble des personnes LGBTIQ+ en provoquant également des changements de comportement, par exemple en faisant hésiter de pouvoir vivre normalement dans l’espace public. Ce constat doit nous interpeller d’autant que la situation vécue par ces personnes a des conséquences dramatiques. Le taux de suicide chez les jeunes LGBTIQ+ est deux à cinq fois plus élevé que chez les jeunes hétérosexuels, 50% des tentatives sont commises avant l’âge de 20 ans chez les homosexuels, 74% chez les jeunes lesbiennes.

Dans sa réponse au conseiller national Angelo Barrile (PS/ZH) «Plan d’action national contre les crimes de haine anti-LGBTIQ», le Conseil fédéral relève qu’il appartient aux autorités organisant, notamment, les corps de police de mettre en œuvre cette nouvelle norme pénale et de les compléter par «des mesures adéquates de sensibilisation, de prévention, d’intervention et de monitorage».

Visibilité marginale

Si on a cessé de considérer cette diversité de modèles de vie comme une conduite déviante, leur visibilité reste encore marginale. Cette approche large se justifie parce que cette hostilité est, avant tout, le résultat d’une impossibilité de se représenter la différence, surtout lorsque celle-ci est perçue comme menaçante ou simplement dérangeante.

Sensibiliser, prévenir, intervenir, visibiliser et réprimer au besoin, quelques axes qui sont l’objet des interventions déposées par le Parti socialiste auprès du Conseil d’État, des directions de corps de polices intercommunales et des Municipalité des principales villes vaudoises.

