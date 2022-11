Plus de 40% des retraités suisses ne touchent pas de rente. Un signe, pour l’élu socialiste, que le système des caisses de pension ne fonctionne plus.

Lausanne, le 11 août 2022. Interview et portrait de Pierre-Yves Maillard, conseiller national socialiste vaudois et président de l’Union syndicale suisse USS.

Les parlementaires sont tous d’accord pour ouvrir le 2e pilier aux petits salaires. Pourquoi la réforme se fait-elle attendre?

Parce que ces salariés toucheront un salaire net plus bas en pleine période d’inflation. Jusqu’à présent, une personne qui gagne 30’000 francs par an ne cotisait presque pas au 2e pilier. Si la loi change, elle cotisera 4% de ses revenus et son salaire net baissera de près de 100 francs par mois.