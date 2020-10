Intempéries – Il est tombé des quantités records de pluie au sud de la Suisse Les cantons du Tessin, d’Uri et des Grisons ont été particulièrement touchés. Des ruisseaux et rivières sont toujours en crue lundi matin, mais une accalmie est signalée.

Ce week-end, à la suite de fortes précipitations en Suisse, des rivières, comme ici la Reuss près de Gurtnellen (UR), ont connu des crues. KEYSTONE/URS FLUEELER

Il a plu abondamment sur le versant sud des Alpes ce week-end. Cinquante à 70 litres par mètre carré sont tombés en 24 heures. A certains endroits, plus de 300 litres ont été mesurés durant tout le week-end.

À Mosogno, dans le Val Onsernone (TI), la mesure a atteint 457 litres, selon MeteoNews lundi matin. Pendant toute la période de précipitation, de nouveaux records quotidiens ont été établis par endroits.

Ainsi 283 litres par mètre carré sont tombés entre vendredi et samedi à Bosco/Gurin (TI), 259 litres à Binn (VS) et 227 litres dans la région de Robièi (TI). Des records ont également été établis à la Göscheneralp (UR) avec 182 litres, à Piotta (TI) avec 171 litres, dans la région de Sedrun (GR) avec 145 litres et à Disentis (GR) avec 121 litres.

Des ruisseaux et rivières étaient toujours en crue lundi matin, mais une accalmie est signalée au sud de la Suisse, selon MeteoNews. Le niveau de l’eau devrait lentement baisser, d’après l’entreprise privée de météorologie.

ATS/NXP