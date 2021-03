La réserve d’eau de l’Europe – ce château – c’est la Suisse. Dans notre pays, nous sommes (encore) privilégiés. L’eau douce nous coûte très peu – un ménage suisse paie en moyenne 3.18.- par m³ –, elle est disponible en permanence et de bonne qualité. L’eau douce nous est gracieusement offerte par nos glaciers. Hélas, la plupart d’entre eux pourraient disparaître d’ici à 2050, alors que l’ONU prédit un déficit potentiel de 40% de l’approvisionnement mondial en eau par rapport à la demande, d’ici à 2030 déjà. Pourtant, nous pouvons toutes et tous contribuer à un meilleur scénario moyennant des modifications rapides de comportement.

Premier pilier du changement: sortir de nos schémas de consommation. Prenons l’exemple de l’eau en bouteille. Avez-vous conscience que le CO 2 engendré par la production et le transport de l’eau en bouteille en Suisse varie entre 150 g et 300 g de CO 2 par litre – selon Sébastien Humbert, expert de la société Quantis – alors que le CO 2 généré par l’eau du robinet se monte à seulement 0,1 g de CO 2 par litre? Dans un pays où l’eau du robinet coule à flots, chacune, chacun, choisit sa source!

«Paradoxalement, à l’ère de la digitalisation, nous ne savons pratiquement rien de nos utilisations de l’eau.»

Mais les consommateurs doivent pouvoir le faire en toute connaissance de cause. Le deuxième pilier du changement – un autre facteur de succès – est l’exploitation des données contextuelles et détaillées des réseaux d’eau et ce jusqu’aux points d’usage. Paradoxalement, à l’ère de la digitalisation, nous ne savons pratiquement rien de nos utilisations de l’eau. Dans ce brouillard, difficile pour les consommateurs de s’orienter vers des habitudes durables.

La transparence des données liées à l’eau rend possible l’optimisation de sa consommation dans toutes les sphères des activités humaines. Autre exemple, une chasse d’eau d’un centre commercial consomme en moyenne 180 m3 par année à elle seule et celle d’une famille avec deux enfants en moyenne 37 m3 par année. Identifier et quantifier ces points d’usage gourmands en eau (potable!) est essentiel pour des mesures ciblées et efficaces à long terme.

Éducation et sensibilisation

Enfin, les bonnes habitudes se forgent dès le plus jeune âge. Le troisième pilier du changement, c’est l’éducation. S’engager au travers d’actions éducatives et ludiques destinées à changer de façon durable notre utilisation de l’eau est un impératif pour éviter le scénario catastrophe. La pandémie de Covid-19 permet d’attirer l’attention sur l’hygiène des mains dans les écoles; le moment est choisi pour sensibiliser les plus jeunes consciences. Capitaliser sur les données et compter sur les avancées technologiques nous offre certaines clés d’une meilleure compréhension, valorisation et gestion de notre source de vie.

Ces trois piliers sont des moyens pour agir. Il nous appartient à toutes et à tous de ne pas subir le changement. Il faut intervenir maintenant et le catalyser. Un impact positif est possible grâce à des pratiques durables encouragées par des solutions digitales et des gestes simples du quotidien.