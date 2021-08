Scandale chez les protestants - «Il est urgent que nous mettions en place une procédure de gestion de crise»

Marie-Claude Ischer préside l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud et a présidé la commission d’enquête administrative chargée de faire la lumière sur l’affaire Locher.

Marie-Claude Ischer préside l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud et a présidé la commission d’enquête administrative chargée de faire la lumière sur l’affaire Locher.

Voilà plus d’une année que les protestants réformés de Suisse attendaient des réponses quant au scandale qui a secoué l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS).

En avril 2020, la démission suspecte de la pasteure Sabine Brändlin, membre de son Conseil (Exécutif), force l’institution à révéler l’existence d’une plainte d’une collaboratrice à l’endroit de son président Gottfried Locher pour comportement «abusif». Il démissionnera le 27 mai.

Début juin, l’affaire prend une autre dimension quand, face au Synode, son parlement, l’Exécutif est poussé à révéler la pleine complexité de celle-ci: Sabine Brändlin, qui était précisément en charge de la plainte, avait entretenu une liaison avec le mis en cause.

Si le rapport du bureau d’avocats Rudin Cantieni mandaté par le Conseil pour analyser le bien-fondé de la plainte n’a pas été publié, il a constitué la base de travail de la commission d’enquête administrative mise en place à l’interne par le Synode pour faire la lumière sur les événements et déterminer la responsabilité de l’institution.

Présidente de cette commission, la présidente de l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud (EERV), Marie-Claude Ischer, revient sur le rapport présenté le 4 août dernier.

Le bureau d’avocats Cantieni est clair: il y a eu atteinte à l’intégrité sexuelle, psychologique et spirituelle de cette ancienne collaboratrice.

On ne peut en dire plus. La plaignante n’a pas déposé de plainte pénale et souhaite garder l’anonymat. Là est toute la difficulté.

En effet, mais comme celle-ci était encore indécise sur ce qu’elle souhaitait entreprendre et sur ce qu’elle était prête à dire, il était difficile d’intervenir. Il lui a alors conseillé de chercher un nouvel emploi.

C’est un vrai problème aujourd’hui dans la législation suisse. On ne peut pas aider sur le plan légal les victimes qui souhaitent garder l’anonymat. L’institution peut certes répondre à une demande de réparation, mais là, chaque institution reste libre de sa réponse.

On ne peut donc pas concilier protection de la personne et préservation de l’anonymat?

Le rapport Cantieni relève qu’au vu de l’absence de procédure en matière de gestion de crise, le Conseil s’est retrouvé face à une situation extrêmement difficile et complexe.

On sait, par d’autres histoires de genre, qu’on n’arrive jamais à prévoir tout ce qu’il faut. Mais chaque institution devrait avoir une procédure de gestion de crise, quel que soit le fondement de la crise. Il est urgent que l’EERS en mette une en place.

Selon le Code du travail, cela fait partie de ses droits que ses indemnités de départ ne soient pas divulguées. Pour autant, notre commission s’est aussi questionnée sur le fait qu’une seule personne ait négocié ce montant et que celle-ci était connue pour être proche de M. Locher. Cela fait partie des questions qui devront être débattues au mois de septembre.

Cette affaire a déjà coûté près de 400’000 francs, sans compter l’indemnité de départ de M. Locher et les frais de réparation (la plaignante a demandé plus de 144’000 fr. et Sabine Brändlin a également déposé une demande). L’EERS ne devrait-elle pas, ou pourrait-elle, se retourner contre M. Locher?

Oui, l’EERS pourrait réclamer des dommages et intérêts. En tout cas, j’espère que cela sera discuté au Synode, car on est en légitimité de se poser cette question – vis-à-vis des Églises membres et également du contribuable.