Interview de René Fasel – «Il était de mon devoir de me rendre en Biélorussie» Le président fribourgeois de la Fédération internationale de hockey sur glace détaille les raisons de sa rencontre avec Alexandre Loukachenko et ses conséquences. Emmanuel Favre

La rencontre entre Alexandre Loukachenko (à gauche), président de la Biélorussie, et René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, a engendré un flot de critiques. Keystone

Président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) depuis 1994, René Fasel (70 ans) a déjà affronté quelques tempêtes. Mais alors qu’il écoule la dernière année de son mandat, le Fribourgeois n’avait jamais fait face à la tornade qui déferle depuis le 11 janvier.

Lundi dernier, des images de sa rencontre avec Alexandre Loukachenko, président d’une Biélorussie accusée de ne pas respecter les droits de l’homme et censée coorganiser le championnat du monde 2021, a suscité l’indignation. «Je suis en paix avec ma conscience, explique le membre du CIO. Il aurait été plus simple d’envoyer une lettre, mais cela aurait été irrespectueux.» Il raconte les dessous, le cadre et les conséquences de l’affaire.